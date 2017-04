© foto di J.M.Colomo

Il laterale mancino del Real Madrid Marcelo ha recentemente dichiarato di voler, in futuro, terminare la carriera al Botafogo. Il club brasiliano ha colto l'occasione per creare una maglia ad hoc per il campione dei Blancos, 'riservandogli', di fatto, il numero 6 in caso di prossimo approdo del difensore in bianconero.