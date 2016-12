Real Madrid, Odegaard verso il prestito all'Heerenveen

© foto di Federico De Luca

Sfumato il prestito al Rennes per Martin Ødegaard si prospetta un futuro nei Paesi Bassi. Il centrocampista norvegese, secondo quanto riportato da Marca, è vicino all'accordo con l'Heerenveen. I frisoni sono disposti a prendere il giocatore in prestito per 18 mesi.