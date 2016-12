Real Madrid, Pepe non rinnova. Juve o Cina le piste più calde

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle pagine di Marca emergono nuovi dettagli sul futuro di Pepe, difensore portoghese del Real Madrid. Il giocatore, in scadenza a fine stagione, difficilmente troverà l’accordo per il prolungamento con le Merengues e quindi già dai prossimi mesi potrà prendere in considerazione le varie proposte. Ad oggi le piste più calde sembrano essere quelle legate alla Juventus o alla Cina.