Real Madrid, Ramos: "Qualificazione? C'è ancora la gara di ritorno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha parlato a BeIn Sports dopo la vittoria per 2-1 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco: "C'è ancora la partita di ritorno e affronteremo di nuovo una grande squadra. Stasera potevamo segnare ancora perché hanno sofferto nell'ultimo quarto d'ora e con un uomo in meno avevamo più spazi per attaccare. In ogni caso abbiamo fatto una grande partita e mi congratulo con i miei compagni e con i tifosi che ci hanno seguito".