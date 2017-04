Real Madrid, Zidane: "Bale non ci sarà, ma le alternative non mancano"

© foto di J.M.Colomo

“L'importanza di questa partita la conosciamo tutti e credo che i nostri tifosi saranno ancora più fondamentali del solito, domani avremmo ancora più bisogno di loro, saranno il nostro uomo in più”. Esordisce così Zinedine Zidane nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco parlando poi delle scelte di formazioni: “Bale ha lavorato molto per tornare, ma gli servono ancora un paio di giorni e quindi domani non lo rischieremo, spero che possa invece esserci contro il Barcellona. Domani deciderò chi schierare e ho tanti dubbi perché tutti stanno facendo molto bene e sono felice di questo. So che Isco o James hanno giocato poco in Champions, ma la concorrenza è davvero molta. Benzema? Siccome è un giocatore di grandissimo talento tutti gli chiedono molto e se le cose non vanno bene lo si critica. Ma ha una grande personalità e non molla mai, non si farà condizionare. - conclude Zidane – Il Bayern è una squadra forte in ogni reparto e dobbiamo restare concentrati per conquistare il nostro obiettivo e sfruttare quei piccoli difetti che anche i bavaresi hanno”.