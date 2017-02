Real Saragozza, Samaras: "Qui per il progetto. Fisicamente sto bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giorgios Samaras, nuovo attaccante del Real Saragozza, ha parlato del suo approdo in Spagna: "I piani del club mi hanno convinto a venire qui. Posso portare esperienza, anche perché fisicamente mi sento molto bene. Darò tutto per fare la differenza e per aiutare questi colori a tornare in alto".