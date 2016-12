Ronaldo, offerta monstre dalla Cina. Marca: "Che bestialità!"

© foto di Imago/Image Sport

I giornali spagnoli aprono sull'offerta pazzesca dalla Cina per Cristiano Ronaldo: "Che bestialità!" titola Marca. "L'offertona dalla Cina per Cristiano che né lui né il Real Madrid hanno voluto ascoltare: 250 milioni al club e più di 100 milioni all'anno per il giocatore". Diverse le cifre, stessa la sostanza nell'apertura di As: "300 milioni per Cristiano" il titolo: "Offertona dalla Cina per il crack del Madrid".