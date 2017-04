Scontri stadio Lione, 12 arresti

Sette persone lievemente ferite

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Dodici persone, tra sostenitori del Lione e del Besiktas, sono stati arrestati e sette sono rimaste lievemente ferite ieri sera negli incidenti allo stadio di Lione per l' andata dei quarti di finale di Europa League. Lo ha reso noto la polizia all'indomani dell'incontro, cominciata con quasi un'ora in ritardo e finito 2-1 per i francesi. Nello stadio si sono vissuti momenti di vero panico, quando migliaia di spettatori si sono riversati in campo per sfuggire alle violenze e ai lanci di oggetti e petardi da parte dei supporter della squadra turca, che hanno provocato due feriti, portati in ospedale. Tutto regolare nelle operazioni di deflusso dall'impianto.