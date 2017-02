Simeone contro l'arbitro: "Capisco perché facciamo meglio in Champions"

© foto di J.M.Colomo

Il pareggio di ieri contro il Barcellona, costato l'eliminazione all'Atletico Madrid, non è proprio andato giù a Diego Simeone. Queste le parole del Cholo a GOL TV: "Se un giocatore sbaglia viene fermato dall'allenatore, non so se si può dire lo stesso degli arbitri. Ora capisco perché abbiamo più possibilità in Champions rispetto a Liga e Copa del Rey".