Simeone miglior tecnico 2016: "Premio per il mio lavoro e del mio staff"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È Diego Pablo Simeone il miglior allenatore del 2016 secondo la classifica stilata dall'Iffhs, la federazione internazionale di storia e statistica del calcio. Il Cholo, terzo in campionato e finalista di Champions con il suo Atletico Madrid, ha preceduto in classifica, un po' a sorpresa, i colleghi Zinedine Zidane, campione d'Europa e del mondo col Real Madrid, e Claudio Ranieri, re d'Inghilterra con il Leicester. Il tecnico argentino, direttamente dal suo profilo Twitter, ha fatto sapere di essere orgoglioso di questo riconoscimento: "Apprezzo il premio ricevuto dalla IFFHS per il mio lavoro e quello del mio staff".