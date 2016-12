Siviglia, il giapponese Kiyotake non ha convinto: può tornare in Bundes

Il Siviglia l'ha preso Hiroshi Kiyotake (27) durante la scorsa estate, ma il trequartista giapponese non è riuscito a imporsi in Spagna. Sono appena nove le presenze stagionali con la formazione andalusa, pronta a cedere l'ex Norimberga e Hannover 96 in Bundesliga. Il ritorno in Germania, infatti, è possibile: il calciatore piace infatti all'Hertha Berlino, secondo quanto scrive Sport Bild.