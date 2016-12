Siviglia, Sampaoli vuole Depay: pronta l'offensiva per l'olandese

© foto di Imago/Image Sport

Molti club italiani sono interessati a Memphis Depay, esterno del Manchester united che con Mourinho sta trovando poco spazio, con la Roma soprattutto che lo ha osservato a lungo. Secondo quanto riportato da Marca però, il Siviglia sarebbe la squadra in vantaggio, visto che Sampaoli, tecnico degli andalusi, lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per gennaio. Gli spagnoli sarebbero pronti all'offensiva per assicurarsi il giocatore.