Southampton, Puel: "Felice per il gol di Gabbiadini, è un gran giocatore"

© foto di Federico De Luca

Sono bastati 13 minuti a Manolo Gabbiadini per mettere a segno il suo primo gol in Premier League. Tuttavia l'ex attaccante del Napoli non è bastato al Southampton che ha subito una brutta rimonta contro il West Ham vittorioso 3-1. Dopo la gara, il tecnico dei Saints Claude Puel ha detto: "Abbiamo iniziato bene, Gabbiadini ha segnato un gol fantastico, ma dopo che abbiamo commesso degli errori è stato difficile riprendere la gara. Sono felice della prima gara di Gabbiadini. Abbiamo visto un grande giocatore per il futuro, ha tecnica, offre soluzioni, ed è molto interessante".