Southampton, Puel su Caceres: "Aspettiamo la firma, è di livello internazionale"

Il tecnico del Southampton, Claude Puel, ha parlato in conferenza stampa commentando anche l'imminente arrivo di Martin Caceres: "Per il momento è difficile per me parlare di lui, visto che non ha ancora firmato. Nei prossimi giorni vedremo se riuscirà ad aggregarsi alla squadra dopo il permesso di lavoro. Al momento però sono solo speculazioni. Ovviamente il valore lo conosciamo tutti, trattasi di un giocatore di livello internazionale".