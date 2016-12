Southampton, van Dijk: "Ho grandi ambizioni ma sono felice qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Southampton Virgil van Dijk è finito nel mirino di numerosi club inglesi importanti. Si parla di cifre incredibili per la sua eventuale cessione ma il giocatore olandese ha spiegato di non sentirne la pressione: "Tutti dicono che a 25 anni, gli anni migliori devono ancora venire, ma mi sto godendo ogni momento. Il Southampton è un ottimo club per me, è un posto incredibile dove giocare e sono felice di farne parte. Ogni giocatore al mondo ha ambizioni, ho ambizioni come tutti gli altri che vogliono ottenere il massimo e come giocatore voglio e posso migliorare in ogni aspetto. Le cifre? Questo è il calcio ma non sento la pressione".