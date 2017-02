Spagna, Lopetegui apre a Casillas: "Sta facendo una buona stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct della Spagna Julian Lopetegui ha aperto le porte al ritorno in Nazionale di Iker Casillas ai microfoni di Estudio Estadio: "Non chiudiamo le porte a nessuno, tanto meno a Iker. Sta facendo una buona stagione al Porto e mostra un ottimo livello, su questo non ci sono dubbi".