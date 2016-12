Sporting Lisbona, tre richieste dalla MLS per il portiere Beto

© foto di Federico De Luca

Arrivano novità in merito al futuro di Beto, portiere classe ’82 ex Siviglia adesso in uscita dallo Sporting Lisbona. L’estremo difensore potrebbe a breve approdare negli Stati Uniti, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da O Jogo. Il giornale portoghese fa sapere che il calciatore, finito nel mirino anche del Crystal Palace, avrebbe ricevuto tre richieste dalla Major League Soccer.