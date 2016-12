Sportitalia - Il Chelsea punta Orsolini: pronti 6 milioni

© foto di Federico Gaetano

Irrompe il Chelsea per il gioiello di casa Ascoli, Riccardo Orsolini. Offerta da 6 milioni per il calciatore bianconero, che rimarrebbe comunque ad Ascoli fino a giugno. La nuova proprietà del Milan non sembra convintissima, la Juve è defilata. Il Chelsea di Antonio Conte - secondo quanto emerso nel corso di Speciale Calciomercato in onda su Sportitalia - ci prova...