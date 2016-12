Sunderland all'Old Trafford senza Januzaj. Pienaar e Manquillo ancora out

Nel Boxing Day il Sunderland andrà a far visita all'Old Trafford. Ritorno al passato per David Moyes che tornerà nel Teatro dei Sogni ma dovrà fare a meno di Adnan Januzaj, in presto dal Manchester United e dunque inutilizzabile. Manquillo e Pienaar sono tornati ad allenarsi dopo aver superato i loro rispettivi problemi fisici ma non saranno della gara, anche l'ex McNair non è stato convocato perché ancora infortunato.