Sunderland, l'Olympique Marsiglia vuole riportare in Francia Manquillo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Javi Manquillo può tornare all'Olympique Marsiglia a gennaio. L'esterno spagnolo, ceduto in prestito la scorsa estate dall'Atletico Madrid al Sunderland, non è riuscito a imporsi in Premier League e il ds dei francesi Zubizarreta starebbe pensando proprio a lui per rinforzare le corsie laterali. Lo riporta Mundo Deportivo.