Sunderland, Moyes: "Non cederemmo mai Defoe"

Nessuna cessione da parte del Sunderland per Jermaine Defoe: ne ha parlato il tecnico David Moyes. Rispondendo così alla domanda sull'interesse del Crystal Palace: "Non ci penserei mai. Martin Bain non me lo proporrebbe. mai. Non sarebbe considerato, non penso che ci possa essere un prezzo, lui non ne ha".