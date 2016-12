Sunderland, Moyes su Defoe: "Resta qui, non ha prezzo. Fondamentale per noi"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il tecnico del Sunderland David Moyes ha assicurato che l'attaccante Jermain Defoe non verrà ceduto, considerato che viene ritenuto essenziale per restare in Premier League. "Defoe non ha prezzo. Non possiamo fissare una cifra per la sua partenza - ha detto Moyes in conferenza stmapa - perchè è cruciale per restare in Premier. Ha segnato otto gol e se ne segnerà altrettanti o dieci, avremo chances di restare nella massima divisione".