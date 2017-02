Sunderland, Rodwell torna a vincere una partita dopo più di tre anni

© foto di Alberto Fornasari

La vittoria conquistata dal Sunderland sul campo del Crystal Palace per 4-0 è stata molto importante per i Black Cats e per Jack Rodwell che è tornato a vincere una partita dopo più di tre anni. Il centrocampista inglese ha posto fine infatti ad una striscia negativa senza vittoria che durava da 1.370 giorni, perché puntualmente ogni volta che ha giocato titolare con Manchester City e Sunderland ha sempre perso. Questa volta però col Palace è andata in maniera diversa e la vittoria è finalmente arrivata.