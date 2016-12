Swansea, giocatori contro Bradley: i metodi del tecnico in discussione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un periodo facile per lo Swansea che dopo l'esonero di Francesco Guidoling ha nominato Bob Bradley nuovo allenatore. Tuttavia secondo quanto riporta il Daily Mail Bradley sta cercando in tutti i modi di convincere i suoi giocatori che è l'uomo giusto per tenere lo Swansea in Premier League ma i giocatori continuano a mettere in discussione i suoi metodi. Bradley ha sostituito Guidolin lo scorso 3 ottobre ma nelle ultime dieci gare ha conquistato appena due vittorie.