Terry: “Ho bisogno di nuove sfide. Il Chelsea resterà nel mio cuore"

Il difensore del Chelsea John Terry dopo aver annunciato il suo addio al club londinese ha spiegato la decisione e fatto luce sul futuro: “Non ringrazierò mai abbastanza tutto l'ambiente del Chelsea, ma ora ho bisogno di giocare e di avere nuove sfide davanti. Con il club ho avuto alcuni colloqui positivi, ma era il momento giusto per lasciarci perché io ho ancora molto da dare in campo, ma qui avrei avuto poche occasioni. - continua Terry rivolgendosi ai tifosi – Resterò sempre il primo tifoso della squadra porterò tutti voi nel profondo del mio cuore per l'incredibile supporto che mi avete mostrato. Non dimenticherò mai questo incredibile viaggio fatto assieme”.