Tottenham: Alderweireld, Dembelè e Janssen ok per il Southampton

© foto di Federico De Luca

Buone notizie per Mauricio Pochettino che per la prossima gara contro il Southampton potrà riavere a disposizione Toby Alderweireld, Moussa Dembele e Vincent Janssen. I tre giocatori del Tottenham hanno recuperato dai loro rispettivi infortuni, dunque potranno dare una mano alla squadra in questo ricco periodo natalizio. L'unico indisponibile negli Spurs è Erik Lamela, fuori da ottobre.