Tottenham, Kane scherza sul rigore sbagliato: "Ora posso darmi all'NFL"

Harry Kane ha preso bene il rigore sbagliato ieri sera durante la gara col Southampton. L'attaccante ha sparato altissimo il penalty a causa di una zolla in corrispondenza del dischetto e al termine dei 90 minuti ha scritto su Twitter: "Se qualche squadra di NFL (lega americana di football) sta cercando un kicker per il futuro, allora deve guardare la mia partita di ieri".

If there's any @NFL teams looking for a kicker in the future, have a look at my game tonight! 😉 #SOUTOT

— Harry Kane (@HKane) December 28, 2016