Tottenham, Pochettino: "Contento per i ragazzi e tifosi, grande prestazione"

© foto di Federico De Luca

Il manager del Tottenham Mauricio Pochettino ha analizzato il successo casalingo contro il Bournemouth: "Sono molto contento. La prestazione è stata fantastica. Sono molto felice per i giocatori e i tifosi. Crediamo molto in quello che facciamo e questo è importante per noi. Non solo per vincere ma per sapere come abbiamo vinto".