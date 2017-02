Tottenham, Pochettino fa 100 in Premier battendo il Middlesbrough

© foto di Imago/Image Sport

Con la 52esima vittoria da quando allena il Tottenham (considerando solo il campionato, ndr), Mauricio Pochettino ha festeggiato al meglio la sua centesima presenza sulla panchina degli Spurs in Premier League. E' bastato un guizzo del solito Kane per avere ragione del Middlesbrough, nel weekend che ha riportato i londinesi al secondo posto della classifica grazie alla contemporanea sconfitta dell'Arsenal nel derby. Per il tecnico spagnolo è il miglior anno in Inghilterra a livello di punti fatti, con quasi il 70% di vittorie dopo 24 giornate di campionato: non abbastanza per battere il superChelsea di Conte, distante ben nove lunghezze in classifica.