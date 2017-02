Tottenham, Pochettino: "Vincere coi Reds per mettere pressione al Chelsea"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Liverpool: "Quella contro i Reds è una partita come tutte le altre. Non sarà decisiva per il semplice motivo che ancora mancano tantissime partite alla fine della stagione. Detto questo è ovvio che è importante, vincendo potremo mantenere la posizione e mettere un po' di pressione al Chelsea. Siamo due squadre che fanno del pressing l'arma migliore, ma non cambieremo il nostro modo di giocare per le qualità del nostro avversario".