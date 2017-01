UFFICIALE: Adanaspor, preso l'esperto portiere Itandje

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Nuova esperienza in Turchia per Charles Itandje (34), esperto portiere che saluta il Gaziantepspor per approdare tra i pali dell'Adanaspor. Il francese di origine camerunese, vice di Pepe Reina al Liverpool dal 2007 al 2009 e nel 2010-11, ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo.