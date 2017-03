UFFICIALE: AIK Solna, per l'attacco preso anche il bosniaco Krpic

© foto di Federico De Luca

Continua l'attivissimo mercato dell'AIK Solna, che oggi ha annunciato non solo il ritorno di Goitom, ma anche l'approdo nell'area metropolitana di Stoccolma del bosniaco Sulejman Krpic, centravanti ex Sloboda Tuzla che in patria ha collezionato di recente anche un'accusa per aggressione.