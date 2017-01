UFFICIALE: Barcellona, Gratacos licenziato per aver sminuito Messi

Il Barcellona licenzia Pere Gratacos. Come si legge sul sito ufficiale dei blaugrana, la società avrebbe deciso di rinunciare al suo ormai ex direttore delle relazioni istituzionali a causa delle sue polemiche dichiarazioni su Messi. "Messi non sarebbe così forte se non avesse in squadra Neymar, Iniesta e Piqué", ha affermato Gratacos. Parole che gli sono costate carissimo.