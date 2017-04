UFFICIALE: Barton annuncia l'addio al calcio: "Sono malato di ludopatia"

In seguito alla squalifica che lo terrà lontano dai campi per 18 mesi, Joey Barton ha annunciato sul proprio sito ufficiale il ritiro dal calcio giocato: "Dopo l'annuncio della FA provo molto disappunto per la durezza della sanzione. Questa decisione mi costringe a ritirarmi prematuramente dal calcio. Non solo l'unico nel calcio ad avere un problema con le scommesse, sono cresciuto in un ambiente dove scommettere era ed è una parte della cultura. Ho anche un certificato medico che ho fornito alla FA per la mia condizione". Allegato al comunicato, ci sono anche una lista delle più significative scommesse del giocatore.