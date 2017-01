UFFICIALE: Besiktas, preso Ryan Babel

Ryan Babel è ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas. L'olandese arriva dal Deportivo La Coruna ed è già stato presentato alla stampa. Si tratta di un ritorno in Turchia per l'esterno offensivo, che dal 2013 al 2015 ha giocato per il Kasimpasa. Contratto fino al 2019 con 1,2 milioni di ingaggio per questi sei mesi, poi 2,1 milioni all'anno per le due stagioni seguenti.