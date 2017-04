UFFICIALE: Birmingham, Redknapp è il sostituto di Zola

Il Birmingham ha nominato il sostituto del dimissionario Gianfranco Zola: il nuovo allenatore è Harry Redknapp, ex tecnico di West Ham e Tottenham.

OFFICIAL: The Club is delighted to announce the appointment of Harry Redknapp as our new manager. #BCFC pic.twitter.com/kB1oirZz4s

— Birmingham City FC (@BCFC) 18 aprile 2017