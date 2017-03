UFFICIALE: Borussia Dortmund, preso Dahoud. C'erano Juve e Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mahmoud Dahoud lascerà il Borussia Moenchengladbach in estate per giocare con la maglia del Borussia Dortmund. A confermarlo è stato il sito ufficiale della società bianconera, con le parole di Max Eberl, il direttore sportivo, a certificare la sua scelta. "La decisione di Mo estremamente difficile da accontentare. È un peccato che ci lasci un talento. Ma noi siamo riusciti in passato a sostituire chiunque". Su Dahoud c'erano anche Milan e Juventus.