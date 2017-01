UFFICIALE: Bournemouth, preso il portiere 19enne Ramsdale

Il Bournemouth ha ufficializzato l'acquisto del portiere 19enne Aaron Ramsdale. L'estremo difensore è arrivato dallo Sheffield United e ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con le Cherries.

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 31 gennaio 2017