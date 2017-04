Attraverso il sito ufficiale del club, il Burnley annuncia il rinnovo coi Clarets fino al giugno 2020 del difensore Matt Lowton: premiata dunque la sua dedizione per il club e il buon rendimento in questa stagione.

