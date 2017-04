UFFICIALE: Celtic, il tecnico Rodgers rinnova fino al 2021

Adesso è ufficiale. Il tecnico del Celtic, Brendan Rodgers, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2021. Un "premio" arrivato dopo aver già vinto, in questa stagione, il campionato scozzese e la League Cup (il Celtic è anche in semifinale di Scottish Cup).



BREAKING: Faith in our future. Brendan Rodgers signs new four-year deal with Celtic Football Club. #Brendan2021

➡️ https://t.co/FBwoRKpxE5 pic.twitter.com/dUNW24Kp2R

— Celtic Football Club (@celticfc) 7 aprile 2017