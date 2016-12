UFFICIALE: Chelsea, Oscar va in Cina. E' dello Shangai SIPG

© foto di Imago/Image Sport

Adesso è ufficiale: Oscar (25) lascia il Chelsea per tentare l'esperienza in Cina, col brasiliano che s'è legato allo Shangai SIPG. A renderlo ufficiale è la squadra londinese con un comunicato sul proprio sito: "Chelsea Football Club e Shanghai SIPG hanno concordato le condizioni per il trasferimento a titolo definitivo di Oscar. Il 25enne si unirà alla squadra di Chinese Super League all'inizio della finestra di gennaio, dopo quattro anni e mezzo di Chelsea, in cui ha sollevato la Premier League, Coppa di Lega e l'Europa League”.