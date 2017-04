© foto di Federico Gaetano

Maxwel Cornet, stellina del Lione di 21 anni, ha scelto di vestire la maglia della nazionale della Costa d'Avorio. Il giocatore è nato nel paese africano, a Bregbo, ma è cresciuto in Francia dove tra l'altro ha anche vestito la maglia delle selezioni giovanili transalpine, all'Under 16 all'Under 21. Classe 1996, l'attaccante in questa stagione ha segnato 4 reti in Ligue 1 con la maglia del Lione.