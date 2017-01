UFFICIALE: Crystal Palace, dall'Olympiacos è arrivato Milivojevic

Altro regalo per Sam Allardyce! Il Crystal Palace infatti ha annunciato ufficialmente l'arrivo del centrocampista serbo Luka Milivojevic. Il giocatore è arrivato dall'Olympiacos e ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con il club inglese.

Luka is an Eagle!

Find out more about our new man here - https://t.co/QW59bK0G6C #WelcomeLuka pic.twitter.com/voLcBzOW81

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 31 gennaio 2017