UFFICIALE: Dietrofront Grosskreutz. Torna a giocare e firma per il Darmstadt

Colpo a sorpresa del Darmstadt che si è assicurato Kevin Grosskreutz. Il giocatore era stato licenziato lo scorso 3 marzo dopo essere stato coinvolto in una rissa che l'ha portato in ospedale. A seguito di ciò il giocatore, campione del Mondo con la Germania nel 2014, aveva deciso di lasciare il calcio. Oggi il dietrofront ufficiale e firma col nuovo club fino al 2019. "Non vedo l'ora di giocare per il Darmstadt. Torsten Frings mi ha cercato a lungo e mi ha convinto che questa fosse la scelta giusta" ha dichiarato il giocatore. Il Darmstadt, quando mancano sei giornate al termine della Bundesliga, si trova in ultima posizione a 14 punti dalla zona playout.