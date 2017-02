UFFICIALE: Drenthe si ritira e si dà al rap. 'Paranoia' il suo primo singolo

A 29 anni, l'ex laterale del Real Madrid Royston Drenthe ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Senza contratto dalla scorsa estate dopo l'avventura al Baniyas, negli Emirati Arabi Uniti, il laterale olandese ha deciso di concentrarsi sulla musica e di dare il via alla carriera da rapper col nome di Roya2Faces. 'Paranoia' il suo primo singolo, in basso il link per ascoltarlo.