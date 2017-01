UFFICIALE: Eintracht Francoforte, dallo Stoccarda ecco Besuschkow

Max Besuschkow è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. Il centrocampista di 19 anni, proveniente dallo Stoccarda, ha firmato un contratto fino al 2020.

NEW SIGNING

Welcome Max Besuschkow! The 19-year-old midfielder signed a contract with #SGE dated until 2020.#Eintracht pic.twitter.com/pkZEdL3Uzd

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) 3 gennaio 2017