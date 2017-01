UFFICIALE: Esporte Clube Vitória, arriva l'ex napoletano Datolo

© foto di Federico De Luca

Nuova avventura in Brasile per Jesús Dátolo (32), centrocampista ex Napoli che all'ombra del Vesuvio ricordano principalmente per la rete siglata a Torino contro la Juventus nell'ottobre 2009, in occasione del successo partenopeo per 3-2. L'argentino ha infatti salutato l'Atlético Mineiro per legarsi all'Esporte Clube Vitória, società che ha già presentato il calciatore ai propri tifosi.