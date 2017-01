UFFICIALE: Everton, il giovane Connoly in prestito al Wigan

Callum Connolly lascia l'Everton per una nuova avventura in prestito: il difensore raggiunge infatti il Wigan, che lo ha tesserato per i restanti sei mesi della stagione.

➡️ | Defender @Callum1connolly has today joined @LaticsOfficial on loan until the end of the season. Good luck, Callum!​ #EFC — Everton (@Everton) 14 gennaio 2017