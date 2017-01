UFFICIALE: Everton, presto Lookman dal Charlton. Contratto fino al 2021

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale l'Everton ha comunicato di aver acquistato dal Charlton l'esterno d'attacco Ademola Lookman, che ha firmato il contratto che lo legherà ai Toffees per i prossimi quattro anni e mezzo.

CONFIRMED: #EFC have signed @Alookman_ from @CAFCofficial on a four-and-a-half year deal for an undisclosed fee. #WelcomeAdemola pic.twitter.com/E0gVhWmpEI

— Everton (@Everton) 5 gennaio 2017