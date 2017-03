UFFICIALE: Greuther Fürth, rescissione con l'ex Pescara Vukusic

© foto di Federico De Luca

Ante Vukusic (25) saluta il Greuther Fürth, club tedesco che aveva puntato sul croato ex Pescara. L'attaccante ha rescisso il contratto che lo legava al sodalizio tedesco, che ha annunciato il divorzio mediante il proprio sito ufficiale. In questa stagione, Vukusic ha collezionato sette presenze nella seconda divisione teutonica senza mai trovare il gol. Nella scorsa annata, invece, l'ex delfino ha segnato due reti in quattordici apparizioni.